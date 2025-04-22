До 2030 года в стране построят и модернизируют почти 80 водохранилищ
В северных регионах это позволит аккумулировать до 1,5 млрд кубометров паводковых вод/
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Водная стратегия Казахстана выходит на новый уровень, передаёт BaigeNews.kz. Строительство новых и реконструкция существующих водохранилищ не только помогут эффективно бороться с паводками, но и обеспечат устойчивое водоснабжение аграрного сектора и промышленности. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Сейчас в активной фазе находятся несколько крупных проектов: в Туркестанской области строятся водохранилища "Байдибек-ата" и "Каракуыс", в Алматинской — Кызылжарское. Акмолинская область усиливает водообеспечение с помощью накопителя на реке Жабай, а также планирует три новых водохранилища в русле реки Чаглинка. Жамбылская область близка к завершению строительства трех прудов "Андас".
Параллельно ведется реконструкция Ынталинского, Кировского и Капшагайского водохранилищ, что позволит значительно повысить их эффективность и безопасность.
По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, до 2030 года планируется строительство 42 новых и модернизация 37 существующих водохранилищ. В северных регионах это позволит аккумулировать до 1,5 млрд кубометров паводковых вод, что предотвратит подтопления в 216 населенных пунктах. На юге же проект даст возможность расширить площади орошаемых земель почти на 300 тысяч гектаров.
Особое внимание уделяется привлечению инвестиций. Уже заключено соглашение с Исламским банком развития: в этом году стартует строительство четырех новых водохранилищ и модернизация еще четырех. На втором этапе сотрудничества планируется реализация еще 24 проектов.
Эти инициативы не только усилят водную безопасность страны, но и повысят устойчивость аграрного сектора, который всё больше зависит от доступных водных ресурсов в условиях изменения климата.
Ранее мы сообщали, какова ситуация на водохранилищах Казахстана.
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