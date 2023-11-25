До 2029 года Казахстан планирует привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций — Смаилов

Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, участники которого обсудили меры и предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

В своём выступлении премьер отметил, что перед Правительством РК стоит амбициозная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в два раза.

"За этот период мы планируем привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", — сказал он.

Как отметил Алихан Смаилов, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов является "Новая индустриализация Казахстана".

"Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора", — отметил Смаилов.

По его словам, для этого сформированы законодательная база и институциональная среда. В частности, принят Закон "О промышленной политике" и образовано новое Министерство промышленности и строительства.

"Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане", — отметил Алихан Смаилов.

На заседании также выступили представители компаний Ernst & Young, TotalEnergies, Knauf, KPMG и руководители центральных государственных органов РК.

По итогам обсуждения премьер подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны Правительством.

В рамках мероприятия Алихан Смаилов также вручил благодарственные письма за вклад в развитие Совета иностранных инвесторов и инвестиционного климата республики в целом.

В частности, отмечены компании Coca Cola Içecek Kazakhstan, Microsoft, Baker & McKenzie, Cameco Kazakhstan, Chevron Corporation, Deloitte, Exxon Mobil, Glencore, Marubeni и другие.