До 2025 года в Мангистау реализуют семь крупных проектов по опреснению воды

Для поэтапного решения дефицита питьевой воды в регионе до 2025 года планируется реализация 7 проектов общей мощностью опреснения воды около 200 тысяч кубометров в сутки. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время объем потребления питьевой воды в области составляет 162 тысячи кубометров в сутки. Дефицит особенно ощущается в летний период, потребность составляет 77 тысяч кубометров в сутки. Поэтому на данный момент поэтапно реализуются проекты, связанные с ликвидацией дефицита воды. Так, на месторождении "Каражанбас" запущен опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров в сутки. Ранее предприятие получало воду из трубопровода "Астрахань-Мангышлак". В результате 10 тысяч кубометров питьевой воды, высвобожденные от водопровода "Астрахань-Мангистау", используются на благо жителей г. Жанаозен, сел Бейнеу и Жетыбай.

Еще одной мерой по устранению ликвидации дефицита воды является увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки.

В летний сезон 2022 года введено в эксплуатацию 5 тысяч кубометров опреснительной установки. В 2023 году планируется полностью завершить эти работы.

"Кроме того, за счет частного инвестора в Актау ведется строительство опреснительной установки объемом 20 тысяч кубометров воды в сутки. К концу года мы планируем получить 10 тысяч кубометров воды. Кроме того, поставленная главой государства задача по централизованному водоснабжению 12 сел на сегодняшний день полностью выполнена. В результате в населенных пунктах доступ населения к питьевой воде доведен с 96% до 100%", - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству опреснительных установок в г. Форт - Шевченко на 5 тыс. кубометров в сутки, на территории "МАЭК" - 24 тысяч кубометров и на территории Кендерли - 50 тысяч кубометров.

Также стоит отдельно остановиться на предпринимаемых мерах по модернизации единого энерго- и водо- производящего комплекса "МАЭК".