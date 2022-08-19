До 2025 года казахстанская авиакомпания закупит 24 самолёта

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До 2025 года Air Astana планирует закупить 24 новых самолёта. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, до конца 2022 года Air Astana закупит два самолёта, Fly Arystan — три.

"На днях встретился с президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером. На встрече выразил свою обеспокоенность в связи с задержками и отменами рейсов авиакомпании, а также дефицитом билетов, - написал министр. - Питер Фостер рассказал, что по моему поручению до конца года ожидается получение пяти новых самолетов. В частности, парк воздушных судов авиакомпании Fly Arystan пополнится двумя самолетами, Air Astana — тремя. В целом до 2025 года ожидается поступление 24 новых воздушных судов, в том числе три самолета Boeing 787 Dreamliner (дальнемагистральный самолёт нового поколения). Глава авиакомпании заверил, что для выполнения обязательств будут приняты все меры".

Учитывая многочисленные жалобы по фактам задержек рейсов, глава МИИР поручил ускорить поставки новых воздушных судов, и проследить за тем, чтобы при задержках рейсов не нарушались права пассажиров.