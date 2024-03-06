До +20 градусов потеплеет в праздничные дни в Казахстане

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега. 9 марта на юге, днём на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман", - сказано в сообщении.