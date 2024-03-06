  • 6 Марта, 16:21
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До +20 градусов потеплеет в праздничные дни в Казахстане

Сегодня, 15:43
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
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Фото: pxhere.com

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Повышение температуры и сильные дожди ожидаются на юге страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега. 9 марта на юге, днём на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман", - сказано в сообщении.

Столбики термометров днём достигнут отметки: в западных областях республики нуля-плюс восьми градусов, в северных – от минус четырёх градусов до плюс одного градуса, в южных – плюс 10-20 градусов. 

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