До +20 градусов потеплеет в праздничные дни в Казахстане
Сегодня, 15:43
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Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
184Фото: pxhere.com
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Повышение температуры и сильные дожди ожидаются на юге страны.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега. 9 марта на юге, днём на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман", - сказано в сообщении.
Столбики термометров днём достигнут отметки: в западных областях республики нуля-плюс восьми градусов, в северных – от минус четырёх градусов до плюс одного градуса, в южных – плюс 10-20 градусов.
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