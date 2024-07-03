До двух миллионов тонн зерна намерен экспортировать Казахстан в Китай
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По завершении двусторонних переговоров Президент Казахстана и Председатель Китая выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе
“В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность г-ну Си Цзиньпину за поддержку данных мер”, – подчеркнул лидер Казахстана.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.
“Нужно отметить, что мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных технических специалистов, и китайские коллеги готовы оказать нам содействие. Мы договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Нынешний государственный визит Председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое – открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы с уважаемым г-ном Си Цзиньпином договорились открыть в Казахстане вторую "Мастерскую Лу Баня". Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана”, – сказал Глава государства.