До двух миллионов тонн зерна намерен экспортировать Казахстан в Китай

По завершении двусторонних переговоров Президент Казахстана и Председатель Китая выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе

“В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность г-ну Си Цзиньпину за поддержку данных мер”, – подчеркнул лидер Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.