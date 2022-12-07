До 175 увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 175 заразившихся коронавирусом, общее число выявленных больных с начала пандемии выросло до 1 397 842 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

На седьмое декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 447 человек (–1 255+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне 1 244 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-, по данным врачей шесть пациентов находятся в тяжёлом состоянии, состояние четырёх пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены пять пациентов.

Накануне коронавирус выявили у 140 казахстанцев.