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Сегодня, 08:26
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64Фото: pixabay.com
До 175 увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки
В Казахстане за сутки зарегистрировано 175 заразившихся коронавирусом, общее число выявленных больных с начала пандемии выросло до 1 397 842 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.
На седьмое декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 447 человек (–1 255+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне 1 244 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-, по данным врачей шесть пациентов находятся в тяжёлом состоянии, состояние четырёх пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены пять пациентов.
Накануне коронавирус выявили у 140 казахстанцев.
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