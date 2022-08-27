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До 17 процентов снизить импорт сахара планирует Минсельхоз к 2026 году
Казахстан намерен снизить импорт сахара с 58 до 17 процентов к 2026 году, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Танабек на заседании правительства РК.
По данным Танабекова, общий объём инвестиций на развитие сырьевой базы сахарной отрасли составит порядка 495 миллиардов тенге. При этом размер судсидий на материально-техническое оснащение составляет 168 миллиардов тенге, в том числе 39,3 миллиарда тенге дотаций на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов.
"Реализация Комплексного плана позволит в ближайшие пять лет довести объёмы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно. При этом к 2026 году, по сравнению с 2021 годом, доля импорта снизится с 58 процентов до 17 процентов, обеспеченность за счёт переработки отечественного сырья увеличится с семи до 43 процентов. Учитывая, что вопрос развития сахарной отрасли требует скоординированных действий всех заинтересованных сторон, просим поручить центральным и местным исполнительным органам оказать содействие в качественной и своевременной реализации мероприятий Комплексного плана", — сказал Абулхаир Танабек.
Вице-министр отметил, что посевные площади сахарной свеклы в Казахстане снижаются из-за высокой стоимости импортных семян, низкой технической оснащённости фермеров и проблем с обеспечением проливной водой. И привёл статистику: если в 1990 году максимальная посевная площадь сахарной свеклы в республике составляла 85 тысяч гектаров, то сейчас свеклу выращивают на площади в 11,6 тысячи гектаров.
"Как показывает анализ, рентабельность выращивания других сельхозкультур (картофеля, кукурузы) вразы выше по сравнению с сахарной свеклой", — сказал он.
В республике при потреблении сахара в объеме 532 тысяч тонн в год обеспечение за счёт отечественного сырья составило семь процентов, за счёт переработки тростника-сырца – 35 процентов, импорта сахара – 58 процентов. При этом, по мнению министра, в стране есть ключевые факторы для успешного развития отрасли: наличие орошаемых земель, большая ёмкость внутреннего рынка, незагруженные мощности четырёх действующих заводов, способных обеспечить потребность внутреннего рынка и рабочая сила.
"Однако ввиду высокого износа технологического оборудования, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных заводов остаётся на низком уровне. Принятые ограничительные меры на экспорт сахара основными странами-экспортерами привели к ажиотажу на внутреннем рынке. На основании проведённого анализа посевных площадей, урожайности, необходимого объёма сырья в привязке к имеющимся мощностям и планам по расширению сахарных заводов определены индикаторы отрасли до 2026 года, которые направлены на наращивание собственного производства. Необходимые площади с учётом севооборота для производства сахара в объёме 250 тысяч тонн, а также планируемые мероприятия по расширению посевных площадей согласованы с акиматами областей", — сказал Танабек.
Представленный МСХ РК комплексный план, который поможет минимизировать импорт сахара, предусматривает:
- увеличение сырьевой базы расширением посевных площадей сахарной свеклы;
- ввод новых орошаемых земель;
- внедрение водосберегающих технологий полива;
- развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы;
- строительство нового инновационного завода.
"До первого января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70 процентов. Комплексным планом предусматривается продление срока действия преференций, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. Кроме того, будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен на сахар, совершенствование механизмов предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учётом роста цен на семена и гибриды", — добавил вице-министр.
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