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  • До 1,7 миллиона тенге составляет зарплата членов кабмина - Жамаубаев
retina.news.mail.ru Сегодня, 11:39
148
Сегодня, 11:39
148
Фото: retina.news.mail.ru

До 1,7 миллиона тенге составляет зарплата членов кабмина - Жамаубаев

Зарплата членов кабинета министров в Казахстана может достигать 1,7 миллиона тенге, передает BаigeNews.kz. Об этом рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства.

"Всё зависит от стажа, квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально и максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5 – 1,7 милилиона тенге", - сообщил он СМИ.

 Журналисты поинтересовались, сколько зарабатывает премьер-министр Алихан Смаилов. Глава Минфина отказался называть эту сумму.

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#зарплата министров #Жамаубаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
148
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