До 15% - эксперты дали прогноз по ожидаемой инфляции в Казахстане

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Прошлый 2022 год отмечен экономистами "шоковым" для экономики Казахстана. Как сообщил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, в числовом выражении инфляцию этого периода можно оценить в 18%. Экономисты поделились мнением, стоит ли ожидать подобные темпы роста инфляции, и подорожают ли продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что делать прогнозы об инфляции сейчас сложно из-за внешних факторов. Однако, по его мнению, минимальный порог коридора составит 11%.

"Экономика Казахстана логистически и производственно находится в достаточно сложном положении, когда годовые прогнозы не сможет сделать никто. Пока в мире идёт война, перекрыты ряд поставок, мы перестраиваем логистические каналы, невозможно сказать, как это будет. Почему наша инфляция зависит от этого? Потому что у нас очень большой объем импорта, который у нас долларовый, евро, рублевый и в юанях. Летом традиционно инфляция снижается, потому что у нас появляются собственные продукты, осенью тоже, но зимой инфляция ускоряется. Говорить, что инфляция снизится в ближайшие два года, мне кажется нереалистичным. Я думаю, коридор инфляции стоит ожидать не ниже 11-15%, тем более мы не видим попыток правительства развивать реальный сектор. Нацбанк всего лишь печатает деньги, а в реальности, чтобы соотношение товаров нормально отвечало количеству выпущенных денег, такого у нас нет, товары сейчас дорогие",- выразил свою точку зрения Рысмамбетов.

Экономист Арман Бейсембаев отметил, что инфляция для казахстанцев - явление привычное, но прошлогодних высоких скачков роста цен на продовольственные товары, услуги и непродовольственный сектор не ожидается.

"У нас инфляция растёт беспрерывно, не было ещё в новейшей истории страны, чтобы её роста не было. Вопрос только в темпах роста в отдельные периоды, когда у нас возникают какие-нибудь кризисные явления: нефть "упала", война началась или ещё что-то, это инфляцию ускоряет. Это считается естественной причиной, либо объективными факторами, которые на неё влияют в силу особенности нашей экономики, которая является импортозависимой. То есть, мы часть этой инфляции завозим вместе с импортом, часть инфляции возникает из-за скачков курса – валютый канал, часть - из-за того, что у нас процентные ставки в это время начинают расти, также есть внутренние факторы (бюджетные траты, различные госпрограммы, льготные ипотечные программы, автокредитование, потребительское кредитование). Когда мы говорим про инфляцию, нет одного основного компонента, который вносит свой вклад. Инфляция - вещь сильно многокомпонентная, многоаспектная, поэтому, так или иначе, рост был и будет всегда. Остановку цен ожидать не стоит, цены в любом случае будут расти, но это будет меньшими темпами, чем это было в прошлом году. В прошлом году у нас были "шоки" в экономикие в связи с началом войны в Украине, введение санкций, разрывом логистических цепочек, до этого у нас были проблемы с ковидом. Ковид наложился на войну и санкции, это дало шоковые вещи на экономику весь прошлый год. Помните, цены росли сильно и быстро, в этом году мы видим торможение", - сказал Бейсембаев.

Эксперт призвал ориентироваться на официальный прогноз Национального банка Казахстана: