В МЧС России огласили уточнённую информацию о количестве пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, передаёт BageNews.kz.

"Пострадали 14 человек, из них трое - в тяжёлом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.