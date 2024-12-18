До 14 выросло число пострадавших при столкновении поездов в России
ЧП произошло в Мурманской области.
Сегодня, 20:52
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Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
169Фото: t.me/sztproc
В МЧС России огласили уточнённую информацию о количестве пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, передаёт BageNews.kz.
"Пострадали 14 человек, из них трое - в тяжёлом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.