  • 18 Декабря, 22:19
  • BAIGENEWS

До 14 выросло число пострадавших при столкновении поездов в России

ЧП произошло в Мурманской области.

Сегодня, 20:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/sztproc Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
169
Фото: t.me/sztproc

В МЧС России огласили уточнённую информацию о количестве пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, передаёт BageNews.kz.

"Пострадали 14 человек, из них трое - в тяжёлом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

Самое читаемое

Наверх