До 12 лет тюрьмы грозит, применившим насилие в отношении сотрудников "Охотзоопром"

Применившим насилие в отношении сотрудников "Охотзоопром" грозит до 12 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Криминальной полицией на территории Жанааркинского района области Ұлытау по горячим следам задержаны четверо жителей поселка Кызыл-Жар, которые, не подчинившись законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", применили в отношении них физическую силу и скрылись.