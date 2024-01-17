До 12 лет тюрьмы грозит, применившим насилие в отношении сотрудников "Охотзоопром"
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Применившим насилие в отношении сотрудников "Охотзоопром" грозит до 12 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Криминальной полицией на территории Жанааркинского района области Ұлытау по горячим следам задержаны четверо жителей поселка Кызыл-Жар, которые, не подчинившись законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", применили в отношении них физическую силу и скрылись.
"Все четверо подозреваемых в применении насилия в отношении служащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За применение насилия, либо угрозы его применения в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 12 лет", — отметил заместитель начальника ДП области Ұлытау Сафуан Жампейсов.
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