  • 3 Ноября, 05:38
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

До 102 млн тонн увеличится добыча нефти в Казахстане

1 Ноября, 17:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
минэнерго 1 Ноября, 17:07
1 Ноября, 17:07
490
Фото: минэнерго

Увеличение добычи нефти в Казахстане прогнозируют за счёт расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Миннацэкономики, среднегодовые темпы роста в промышленности в 2024-2028 годах составят 4%. Обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности.

"За счёт расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 4,5%. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительстве", - проинформировал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что рост производства в реальном секторе будет способствовать росту сектора услуг в среднем на 6,3%.

"Внутренняя потребительская активность будет способствовать росту торговли в среднем на 7,4%. Прогнозируемый рост в транспорте составит в среднем 6%, в отрасли "информация и связь" 7,8%.

Объём экспорта составит 83,1 млрд долл. США в 2024 году с увеличением до 94,8 млрд долл. США в 2028 году, импорт вырастет с 60,7 до 65,6 млрд долл. США", - отметил глава ведомства.

Самое читаемое

Наверх