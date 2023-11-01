До 102 млн тонн увеличится добыча нефти в Казахстане

Увеличение добычи нефти в Казахстане прогнозируют за счёт расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Миннацэкономики, среднегодовые темпы роста в промышленности в 2024-2028 годах составят 4%. Обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности.

"За счёт расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 4,5%. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительстве", - проинформировал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что рост производства в реальном секторе будет способствовать росту сектора услуг в среднем на 6,3%.