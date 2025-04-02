В Алматы состоялся форум "Интеграция науки, бизнеса и производства", который прошел в новом здании Farabi Hub, передаёт BaigeNews.kz.

На площадке форума собрались представители бизнеса, науки и государственных органов, заинтересованные в совместных инновационных проектах.

"В городе находятся треть всех вузов Казахстана, обучаются более 280 тысяч студентов и работают более 130 научно-исследовательских центров, что составляет треть от общего числа научных организаций в Казахстане", - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, за последние три года затраты увеличились более чем в два раза - с 47 млрд тенге в 2022 году до 95 млрд тенге по итогам 2024 года.

Кроме того, в сентябре 2024 года в мегаполисе был создан Совет по науке и технологиям - площадка для диалога между учеными, бизнесом и государством, цель которого решение задач по внедрению технологий в реальный сектор.

Как сообщил глава города, в основе Программы развития Алматы лежит активное использование достижений науки и трансфер технологий.

"У нас появились необходимые инструменты и возможности финансировать исследования и обеспечить трансфер технологий в жизнь города. Если будет достаточное количество проектов, то в этом году мы выделим до 10 миллиардов тенге на различные проекты, связанные с семью основными направлениями Программы развития города Алматы", - подчеркнул Ерболат Досаев.

Он напомнил, что все большую значимость приобретают цифровизация и искусственный интеллект в глобальном экономическом развитии.

Так, по данным городского управления цифровизации, мегаполис остается лидером в развитии IT-сектора Казахстана, обеспечивая 52% всех оказанных услуг в этой сфере. Общий объем IT-рынка в стране в прошлом году составил порядка 3 трлн тенге, из которых 1,6 трлн тенге приходится на Алматы.

В свою очередь ректор КазНУ Жансеит Туймебаев сообщил, что планируется строительство крупнейшего среди казахстанских вузов технопарка, инновационного парка и центра искусственного интеллекта.

"КазНУ имеет огромные возможности интегрироваться в инновационную экосистему Алматы и коммерциализировать научные разработки", - отметил он.

В целом участники форума внесли предложения и идеи по развитию интеграции науки, бизнеса и производства.