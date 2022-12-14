До 10 лет лишения свободы дадут полицейским, оставившим пост в случае угрозы

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Во время обсуждения законопроекта об органах военной полиции депутаты поинтересовались, какие меры приняли в отношении руководителей правоохранительных органов, сотрудники которых оставили свои служебные места во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

"Касательно январских событий, как вы знаете, мы ежемесячно предоставляем соответствующую информацию, мы сообщаем сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности. Если нужна соответствующая информация, я могу предоставить. Конкретно по вашему вопросу касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов. В этом месяце были внесены соотвествующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий и многие другие функции, мы в Уголовный Кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано - до 10 лет (лишения свободы. - Авт.)", - ответил заместитель Генпрокурора Жандос Умиралиев на пленарном заседании в Мажилисе.

Законопроект одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении. Поправки расширяют полномочия военной полиции. Они в том числе предусматривают исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

Также в Закон Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" вносятся дополнения о наделении президента и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и соответственно разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющих политику в сфере обороны. Проект закона предусматривает наделение органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Кроме того, предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.