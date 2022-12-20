До 1 июня 2023 года в Казахстане проведут техобследование теплосетей

До 1 июня 2023 года местным исполнительным органам необходимо провести техобследование тепловых сетей. Об этом на заседании Правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава ведомства, на сегодняшний день протяжённость тепловых сетей в городах составляет 12,1 тыс. км, из них требует замены 6,7 тыс. Таким образом, в 45 городах износ сетей составляет менее 50%, от 50% до 70% – в 19 городах, более 70% – в 7 городах страны. Следует отметить, что по четырём субъектам в городах Риддер, Шемонаиха и Аркалык сети протяжённостью 52 км превышают нормативный срок эксплуатации.

В этой связи для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры в стране планируется поэтапная модернизация тепловых сетей. В рамках первого этапа планируется замена тепловых сетей протяжённостью 1,6 тыс. км, это сети с износом более 70% (объем требуемых инвестиций 538 млрд тенге). На втором этапе планируется замена тепловых сетей с уровнем износа от 50% до 70%. Протяженность таких сетей составляет 3,7 тыс. км. Также в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий предлагается замена сетей с уровнем износа менее 50%.

"Действует три механизма финансирования реконструкции и строительства тепловых сетей: бюджетный кредит, субсидирование через совместное финансирования с международными финансовыми институтами и выделение целевых трансфертов в рамках бюджетной программы "Развитие моно и малых городов", - отметил глава МИИР РК.

Кроме того, К.Ускенбаев рассказал о том, что для улучшения состояния тепловых сетей акиматам необходимо утвердить план мероприятий в разрезе каждого субъекта с учетом уровня износа сетей теплоснабжения и в первом полугодии 2023 года завершить разработку ПСД.

Также местным исполнительным органам было рекомендовано открыть бюджетную программу на целевые трансферты. К слову, для обеспечения доступности сведений и оперативного планирования развития сетей субъектов естественных монополий необходимо внести данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.