Дни кыргызского кино проходят в Астане

В Астане состоялось открытие Дней кыргызского кино, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.

В мероприятии приняли участие посол Кыргызской Республики в Казахстане Дастан Дюшекеев, представители Министерства иностранных дел РК, кыргызской диаспоры.

На открытии был показан фильм кыргызского режиссера Руслана Акуна "Бейиш эненин таманында" — "Рай под ногами матерей". Фильм повествует о непростой истории мужчины, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка, силе материнской любви к своему дитя. Большая часть съемок фильма прошла на территории Казахстана.

"Отметим, что премьера кинокартины состоялась одновременно во всех кинотеатрах Кыргызстана и Казахстана накануне праздника Наурыз в целях укрепления культурных связей двух стран и в знак поддержки кинопроизводителей и прокатчиков дружественных стран. Это не единственная картина, которую увидят казахстанские зрители в рамках Дней кыргызского кино. 4 апреля будет показан фильм "Тенирберди" ("Дитя небес"). Фильм раскрывает тему этических ценностей в легком комедийном жанре", — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что кинопроизводители двух стран реализовали несколько успешных проектов. В частности, результатом совместной работы казахстанских и кыргызстанских кинематографистов стал фильм "Приговор".