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Дни культуры Туркменистана проходят в Казахстане

Вчера, 23:55
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BaigeNews.kz/Артем Чурсинов Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
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Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

В Казахском Национальном музыкально-драматическом театре им. Калибека Куанышбаева состоялся Гала-концерт мастеров искусств Туркменистана, передает BaigeNews.kz сo ссылкой на МКИ РК.

На сцене выступили народные артисты и заслуженные деятели Туркменистана, а также победители республиканских и народных конкурсов. Они исполнили популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Вице министр культуры и информации РК Ербол Аликулов в своем выступлении отметил, что культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между нашими странами и способствуют сохранению многовековых уз дружбы и добрососедства.

  
В рамках концерта в фойе театра прошла выставка народного-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

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