Дни культуры Туркменистана проходят в Казахстане

В Казахском Национальном музыкально-драматическом театре им. Калибека Куанышбаева состоялся Гала-концерт мастеров искусств Туркменистана, передает BaigeNews.kz сo ссылкой на МКИ РК.

На сцене выступили народные артисты и заслуженные деятели Туркменистана, а также победители республиканских и народных конкурсов. Они исполнили популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Вице министр культуры и информации РК Ербол Аликулов в своем выступлении отметил, что культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между нашими странами и способствуют сохранению многовековых уз дружбы и добрососедства.



В рамках концерта в фойе театра прошла выставка народного-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.