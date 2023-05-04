Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством, передаёт BaigeNews.kz. Встреча глав двух государств проходит в Акорде.

"Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

За 2022 год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 процента, составив 1,4 миллиарда долларов. В текущих условиях это хороший результат, подчеркнул президент. По его словам, в рамках визита Эмомали Рахмона будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики

Токаев также отметил, что между двумя странами есть возможность увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов.

"Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное – есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 миллиарда долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также акцентировал внимание на развитие культурно-гуманитарной связи.

"Это очень важное направление нашего сотрудничества. Открытие памятника прославленному ученому средневековья, философа, целителя Абу Ибн Сина - все эти достижения с воодушевлениями воспринимается между народами двух стран, служат ярким примером наших тесных взаимоотношений", - сообщил глава Казахстана.

По его словам, в нашей стране пройдут Дни таджикской культуры, причем, эти дни будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства.