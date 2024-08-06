Дни культуры Ташкента пройдут в Астане
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
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Дни культуры Ташкента пройдут в Астане 7 и 8 августа, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие состоится 7 и 8 августа в Центральном парке столицы. В рамках Дней культуры будут организованы яркие концертные программы с участием известных ташкентских артистов, выставки национального искусства и ремесел, спортивные соревнования и игры для всей семьи, презентации туристических возможностей Ташкента и Узбекистана.
Также будут продаваться традиционные узбекские блюда.
Мероприятие начнется в 15:00.
В 19:00 часов на сцене столичного Амфитеатра состоится концерт с участием звезд узбекской эстрады.
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