Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
118Фото: gov.kz
Казахстанские артисты выступят в Ашхабаде в рамках дней культуры Казахстана в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан Батыром Реджеповым.
"Стороны обсудили ход подготовки к проведению Дней культуры Туркменистана в Казахстане в июне, и Дней культуры Казахстана в Туркменистане в октябре текущего года.
Так, в Ашхабаде планируется провести художественную выставку, Дни казахского кино и представить концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов", - сообщили в ведомстве.
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