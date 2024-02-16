Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане

Казахстанские артисты выступят в Ашхабаде в рамках дней культуры Казахстана в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан Батыром Реджеповым.