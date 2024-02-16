  • 16 Февраля, 16:38
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Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане

Сегодня, 15:30
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gov.kz Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: gov.kz

Казахстанские артисты выступят в Ашхабаде в рамках дней культуры Казахстана в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан Батыром Реджеповым.

"Стороны обсудили ход подготовки к проведению Дней культуры Туркменистана в Казахстане в июне, и Дней культуры Казахстана в Туркменистане в октябре текущего года.

Так, в Ашхабаде планируется провести художественную выставку, Дни казахского кино и представить концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов", - сообщили в ведомстве.

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