Дни культуры Азербайджана пройдут в Астане

С 24 по 26 сентября в Астане пройдут Дни культуры Азербайджана. О программе мероприятий сообщили в Минкультуры и информации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что особую роль в укреплении отношений двух стран играет взаимодействие в области культуры. В ходе этого визита было достигнуто соглашение о проведении взаимных Дней культуры", - сообщили в ведомстве.

24 сентября в Астане состоится презентация книги "Физули-530" и этно-джазовый концерт. 25 сентября пройдёт подписание меморандума между национальными библиотеками Казахстана и Азербайджана, презентация книги Эльмиры Ахундовой, а также открытие выставки "Жемчужины искусства Азербайджана" и концерт ансамбля танца. 26 сентября будут проведены лекции о современном искусстве Азербайджана и иконографии Томрис.

Главное событие состоится 26 сентября в Национальном музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева. На гала-концерте выступят народные артисты Азербайджана.

Напомним, в декабре 2023 года в Баку состоялись Дни культуры Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.