Дни кино Узбекистана пройдут в Астане

6-7 августа в кинотеатре "Chaplin" пройдут Дни кино Узбекистана, приуроченные к государственному визиту Шавката Мирзиеева в Казахстан. Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

Первый фильм, "Абдулла Орипов: Певец независимости", снятый в 2023 году режиссером М. Эркиновым, рассказывает о жизни и творчестве Абдуллы Орипова, выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Лента погружает зрителей в мир его детства и юности, показывая его значимый вклад в узбекскую литературу и культуру.

Второй фильм, комедия "Яша, хотин!" (Браво, жена!), раскрывает с юмором тему семейных ценностей. История повествует о главном герое, который, выйдя на пенсию, ощущает одиночество и забвение. Фильм подчеркивает важность взаимной любви и заботы между супругами, родителями и детьми.

"Не упустите возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Узбекистана через киноискусство", — советуют в министерстве.

Отметим, государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоится 7 и 8 августа.