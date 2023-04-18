Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде

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В Караганде появится дом малой вместимости, в котором дети с инвалидностью смогут получать специальные социальные услуги в условиях дневного стационара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

О реализации социального проекта на второй сессии областного маслихата сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев.

"В этом году мы планируем реализовать социальный проект – дом малой вместимости для детей с инвалидностью. Это очень важный проект, который мы впервые начинаем. Сейчас идут подготовительные работы", – отметил Булекпаев.

Стационар планируют открыть с помощью субъектов бизнеса в рамках пилотного проекта. Учреждение будет рассчитано на 12 койко-мест.