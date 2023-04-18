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pixabay.com Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36
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Фото: pixabay.com

Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде

В Караганде появится дом малой вместимости, в котором дети с инвалидностью смогут получать специальные социальные услуги в условиях дневного стационара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. 

О реализации социального проекта на второй сессии областного маслихата сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев.

"В этом году мы планируем реализовать социальный проект – дом малой вместимости для детей с инвалидностью. Это очень важный проект, который мы впервые начинаем. Сейчас идут подготовительные работы", – отметил Булекпаев. 

Стационар планируют открыть с помощью субъектов бизнеса в рамках пилотного проекта. Учреждение будет рассчитано на 12 койко-мест.

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Сегодня, 20:36
135
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