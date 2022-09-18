Дмитрий Попко уступил двукратному Олимпийскому чемпиону в "Кубке Дэвиса"

Фото: ФТК

В шотландском Глазго казахстанец Дмитрий Попко проиграл в двух сетах британскому теннисисту Энди Маррею в первом матче заключительного дня группового этапа командного чемпионата мира "Кубка Дэвиса", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ФТК.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

35-летний Маррей занимает 43-е место в рейтинге ATP, а 25-летний Попко идет на 227-й строчке.

Британец три раза побеждал на Грэнд слэмах, два раза становился Олимпийским чемпионом в одиночном разряде и выиграл "Кубок Дэвиса" со сборной Великобритании в 2015 году.

Во втором матче лидер сборной Казахстана Александр Бублик сыграет с Кэмероном Норри.