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  • Дмитрий Попко уступил двукратному Олимпийскому чемпиону в "Кубке Дэвиса"
ФТК Вчера, 22:27
177
Фото: ФТК

Дмитрий Попко уступил двукратному Олимпийскому чемпиону в "Кубке Дэвиса"

В шотландском Глазго казахстанец Дмитрий Попко проиграл в двух сетах британскому теннисисту Энди Маррею в первом матче заключительного дня группового этапа командного чемпионата мира "Кубка Дэвиса", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ФТК.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

35-летний Маррей занимает 43-е место в рейтинге ATP, а 25-летний Попко идет на 227-й строчке. 

Британец три раза побеждал на Грэнд слэмах, два раза становился Олимпийским чемпионом в одиночном разряде и выиграл "Кубок Дэвиса" со сборной Великобритании в 2015 году.

Во втором матче лидер сборной Казахстана Александр Бублик сыграет с Кэмероном Норри.

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#теннис #спорт
Вчера, 22:27
177
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