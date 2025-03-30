Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел в финал турнира ATP Challenger 125 в мексиканском Морелии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В полуфинале он разгромил француза Уго Гренье в двух сетах – 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 29 минут. За это время Попко сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать четыре брейк-поинта из пяти возможных. С первых геймов казахстанец взял инициативу в свои руки, действовал агрессивно на приёме и уверенно разыгрывал мячи, не оставляя шансов сопернику. Гренье, который ранее в турнире показывал стабильную игру, в этот раз не смог справиться с натиском Попко и допустил множество невынужденных ошибок.

В финале Дмитрию предстоит встретиться с первым сеяным турнира – австралийцем Джеймсом Даквортом.

Между тем, Дакворт, имеющий богатый опыт выступлений на турнирах ATP, в полуфинале обыграл ещё одного представителя Казахстана – Бейбита Жукаева, со счётом 6:2, 6:4. Ожидается напряжённое противостояние, ведь австралиец считается фаворитом, однако Попко уже не раз доказывал, что способен на громкие победы.

Финальный матч турнира в Морелии пройдёт 31 марта в 5:00 по времени Астаны. Общий призовой фонд соревнований составляет 200 тысяч долларов.