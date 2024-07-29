Дмитрий Панарин проиграл второй матч на Олимпиаде
Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
142Фото: Турар Казангапов
Представитель команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин в рамках Олимпиады-2024 проиграл второй матч группового раунда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Против него выступил 22-летний канадец Брайан Янг. Встреча продлилась два гейма, которые выиграл Янг. Первый завершился со счетом 21:18, а второй - 21:10.
Казахстанец выступает в группе D. Первый матч против японца Кенты Нишимото Дмитрий также проиграл.
В следующий раунд соревнований пройдёт победитель группы.
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