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Дмитрий Панарин проиграл второй матч на Олимпиаде

Сегодня, 19:45
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Турар Казангапов Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: Турар Казангапов

Представитель команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин в рамках Олимпиады-2024 проиграл второй матч группового раунда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Против него выступил 22-летний канадец Брайан Янг. Встреча продлилась два гейма, которые выиграл Янг. Первый завершился со счетом 21:18, а второй - 21:10.

Казахстанец выступает в группе D. Первый матч против японца Кенты Нишимото Дмитрий также проиграл.

В следующий раунд соревнований пройдёт победитель группы.

 

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