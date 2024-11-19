Для жителя Петропавловска получили сроки за сепаратизм
С начала года в регионе по фактам разжигания межнациональной розни и сепаратизма рассмотрено 10 уголовных дел.
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Вступили в силу приговоры Петропавловского городского суда, которыми двое жителей города осуждены за сепаратистскую деятельность к реальному лишению свободы, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчины отрицали, что посредством видеохостинга YouTube совершили пропаганду нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории.
Однако неопровержимыми доказательствами их вины послужили материалы, опубликованные в социальных сетях Instagram и TikTok.
Ответственность за совершение таких действий согласно статье 180 Уголовного кодекса РК предусматривает только одно наказание - лишение свободы.
Отбывать наказание осуждённые будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
С начала 2024 года судами области по фактам разжигания межнациональной розни и сепаратизма рассмотрено 10 уголовных дел в отношении 14 лиц.
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