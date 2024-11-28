Для жителей и гостей Алматы будут доступны 12 бесплатных ледовых катков

В Алматы для жителей и гостей мегаполиса будут работать 12 бесплатных открытых ледовых катков. Об этом сообщили в городском Управлении спорта, передает BaigeNews.kz.

Работать катки будут по следующим адресам ежедневно:

• площадь Абая перед Дворцом Республики;

• Halyk Arena;

• парк имени 28 героев-панфиловцев;

• парк имени Первого Президента;

• площадь перед Наурызбайским Акиматом;

• парковка КБТУ;

• стадион "Авиатор";

• мкр. Кокжиек;

• парк "Гулдер";

• Almaty Arena;

• дом школьников №6;

• перед ТЮЗ им. Мусрепова.

Проект реализуется в рамках развития массового спорта и с целью организации досуга горожан. Площадь ледовых площадок составит от 500 м² 1 900 м² ледовой поверхности.

Ожидаемая пропускная способность всех катков более 300 тыс. человек за сезон.

При катках будут работать пункты проката коньков. Стоимость аренды коньков 1,5 тыс. тенге за сеанс (2 часа). Режим работы пунктов выдачи с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Со своими коньками катание полностью бесплатное.

Планируемая дата открытия - 1 декабря текущего года при благоприятных погодных условиях для ледовых площадок. Обращаем внимание, что состоялся технический запуск нескольких катков.

Проект по открытым ледовым каткам реализуется Управлением спорта с 2017 года. За это время их посетили более 2 млн человек.

Фото: акимат г. Алматы.