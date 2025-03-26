С 26 марта в Астане начинают действовать изменения в транспортной сети, которые значительно улучшат обслуживание пассажиров. В двух городских и трех пригородных маршрутах появятся дополнительные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems (CTS).

Компания City Transportation Systems (CTS) анонсировала увеличение количества автобусов на следующих маршрутах:

Маршрут № 14 — добавляется два автобуса (с 13 до 15);

Маршрут № 84 — добавляется один автобус (с 13 до 14);

Маршрут № 306 — добавляется один автобус (с 9 до 10);

Маршрут № 307 — добавляется один автобус (с 9 до 10);

Маршрут № 326 — добавляется один автобус (с 6 до 7).

В связи с увеличением автобусов, также изменится график движения пригородных маршрутов № 306, 307 и 326 в будние дни. Обновленное расписание можно найти в разделе “Расписание” на странице CTS в Instagram.

В компании уверены, что увеличение количества автобусов на этих маршрутах сделает поездки более комфортными и сократит время ожидания, обеспечив удобное и быстрое передвижение по городу и пригородам.