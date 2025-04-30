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Для жителей 65 приграничных районов Казахстана предлагают разработать льготы

Способы развития территорий и меры по улучшению качества жизни людей обсуждают сегодня депутаты.

Сегодня, 12:10
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: BaigeNews.kz

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров в программе "Важная тема" на BaigeNews.kz расскажет о новом законопроекте по развитию приграничных районов Казахстана. Четырнадцать регионов страны граничат с пятью государствами, а значит, имеют важное стратегическое значение. Речь в документе в первую очередь пойдет о поддержке жителей 65 районов. Сегодня они сталкиваются с рядом проблем, в том числе с плохо развитой инфраструктурой. Что еще препятствует качественной жизни людей? Какие льготы хотят для них разработать? Подробности смотрите в нашем интервью.

 

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