Для жителей 65 приграничных районов Казахстана предлагают разработать льготы
Способы развития территорий и меры по улучшению качества жизни людей обсуждают сегодня депутаты.
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
171Фото: BaigeNews.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров в программе "Важная тема" на BaigeNews.kz расскажет о новом законопроекте по развитию приграничных районов Казахстана. Четырнадцать регионов страны граничат с пятью государствами, а значит, имеют важное стратегическое значение. Речь в документе в первую очередь пойдет о поддержке жителей 65 районов. Сегодня они сталкиваются с рядом проблем, в том числе с плохо развитой инфраструктурой. Что еще препятствует качественной жизни людей? Какие льготы хотят для них разработать? Подробности смотрите в нашем интервью.
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