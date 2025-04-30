Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров в программе "Важная тема" на BaigeNews.kz расскажет о новом законопроекте по развитию приграничных районов Казахстана. Четырнадцать регионов страны граничат с пятью государствами, а значит, имеют важное стратегическое значение. Речь в документе в первую очередь пойдет о поддержке жителей 65 районов. Сегодня они сталкиваются с рядом проблем, в том числе с плохо развитой инфраструктурой. Что еще препятствует качественной жизни людей? Какие льготы хотят для них разработать? Подробности смотрите в нашем интервью.