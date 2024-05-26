Для выпускников Актау тайно арендовали дома для празднования последнего звонка

В Магнистауской области прошли усиленные рейды по безопасности выпускников. Полицейские выяснили, что родители решили тайно организовать празднование "последнего звонка" своим детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

За минувшие сутки на рейд вышли 865 работников сферы образования, включая 145 директоров школ, 180 заместителей по воспитательной работе, 495 классных руководителей. В составе групп до утра работали психологи и социальные педагоги, а также более 40 государственных служащих.

Во время дежурства в селе Ак желкен педагоги выявили частный дом, где выпускники отмечали окончание школы. Владельцы дома в беседе с представителями спецштаба пояснили, что решили сдать дом несовершеннолетним с согласия их родителей, которых, как они уверяют, постоянно держали в курсе происходящего на празднике.

Это не единственный случай за вечер 25 мая. Оказалось, что родители выпускников сами тайно сняли дома для празднования последнего звонка, несмотря на строгий запрет. Хотя ранее заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова на мероприятии "Моя школа, мы благодарны тебе!" подчеркивала, что наряду с арендой кафе и ресторанов под запретом и частные дома. При этом родители выпускников оставляли расписки об ознакомлении с этим запретом.

Члены спецштаба провели повторную разъяснительную работу.

"Именно вы, родители, несёте персональную ответственность за безопасность своих несовершеннолетних детей. С вами были обговорены все эти моменты, все вы были уведомлены об ответственности, и, тем не менее, вы игнорируете то, с чем сами были согласны. Надо понимать, что все запреты направлены исключительно на безопасность ваших детей", — пояснил директор средней школы №15 Аскар Досов.

Напомним, в регионе 104 транспортных средства, на которых катались выпускники, были закрыты на штрафстоянку.