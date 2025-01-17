В Восточно-Казахстанской области сообщили об оперативной информации об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz.

17 января 2025 года в 21:30 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" км 6-166 (от с. Ушановское до г. Алтай).

Планируемое открытие движения 18 января 2025 года в 05:00.