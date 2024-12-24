В ходе аппаратного совещания под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова был рассмотрен вопрос по зимнему содержанию дорог, передает BaigeNews.kz.

Директор Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул рассказал, что протяженность автодорог республиканского значения составляет 1869 км, из них на 117 км ведутся работы по реконструкции. За зимнее содержание дорог "Актобе-Астрахань" и "Самара-Шымкент" отвечают ТОО "Сине Мидас Строй" и "Ассана-ДорСтрой". Для очистки этих дорог от снега привлечена в общей сложности 31 единица спецтехники данных компаний. Также ими заготовлено 1700 тонн песка и 300 тонн противогололедных материалов. Кроме того, к уборочным работам привлечено 115 единиц арендованной техники и проводятся тендерные процедуры по аренде еще 34 спецмашин.

Вдоль дорог расположено 15 пунктов обогрева, оборудованных 51 койкой.

На автодорогах республиканского значения в области есть 246 километров заснеженных участков. На этих участках установлены железобетонные ограждения протяженностью 86 километров. На остальных участках будут размещены временные деревянные щиты и проведены снегоочистительные работы.

"Учитывая высокую интенсивность дорожного движения на участке "Актобе-Хромтау-Карабутак" для предотвращения пробок в зимний период готовят 34 км объездной дороги в селах Хромтау и Карабутак. На участке 844–863 км автодороги "Самара-Шымкент" предусмотрена объездная дорога протяженностью 23 км с тремя съездами на трассу. В Айтекебийском районе построена объездная дорога на участках 963–966 км и 983–985 км автодороги общей протяженностью 11 км с четырьмя съездами", - сообщил Айбол Данагул.

В свою очередь руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер доложил о зимнем содержании местных дорог. За эту работу отвечают 43 подрядные организации.

Протяженность местных автомобильных дорог области составляет 4,4 тысячи км, они разделены на 174 участка. Из них 13 участков – областного значения, 161 участок районного.

В уборке этих дорог задействована 401 техника, заготовлено 5,4 тысячи тонн инертных материалов, 2,8 тысячи тонн дизельного топлива.

По словам руководителя, уборка дорог и посыпка песко-соляной смесью проводится регулярно. Этот вопрос находится под постоянным контролем подрядных организаций, ответственных за содержание региональных дорог.

Выслушав выступающих, аким области поручил увеличить количество снегоуборочной спецтехники для обеспечения своевременной работы на дорогах, особенно на участках с высокой интенсивностью движения, держать на контроле состояние участков, подверженных снежным заносам и гололеду, усилить взаимодействие между подрядными организациями, дорожными службами и местными властями для оперативного решения возникающих проблем.

Фото: Акимат Актюбинской области.