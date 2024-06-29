Для транспортировки тел погибших казахстанцев в Ош отправят воздушное судно
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В МЧС РК прокомментировали информацию о погибших в Кыргызстане детях из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось, что двое детей стали жертвами разрушительного селя в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана.Ещё двое считаются пропавшими без вести. Кыргызстанские спасатели проводят их поиски.
"Главы МЧС Казахстана и Кыргызстана находятся на прямой связи ввиду ЧС природного характера. Осуществляется вся необходимая координация и обмен информацией. Для транспортировки тел погибших МЧС Казахстана прорабатывается вопрос направления воздушного судна в Ош", — сообщили пресс-службе МЧС РК.
Напомним, по данным МЧС Кыргызстана, из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредив несколько мостов и дорог. 1,3 тысячи человек оказались заблокированными в районе зоны отдыха Абшыр-Ата. На данный момент официально известно о шестерых погибших, среди которых есть казахстанцы.
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