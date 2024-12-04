Для спасения осла жителям Жаркента пришлось вызвать сотрудников МЧС

В Жаркенте (Жетысуская область) спасатели провели необычную операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС РК.

"На территории частного жилого дома осёл провалился в канализационный септик. На помощь спасателей позвала хозяйка животного. Спасатели вызволили ослика, животное не пострадало", - проинформировали в ведомстве.

Во время совместной спасательной операции специалисты соблюдали меры предосторожности, чтобы не навредить животному и обеспечить ему максимальный комфорт, добавили в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные пожарные спасли котёнка.