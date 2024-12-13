Экологи, учёные и общественные деятели Казахстана объединились для борьбы с обостряющимся экологическим кризисом Каспийского моря. Они запустили глобальное движение Save the Caspian Sea ("Спасем Каспийское море"), передаёт BaigeNews.kz.

Каспийское море является жизненно важным водоёмом для более чем 270 млн человек в Казахстане, России и Туркменистане, а также в Иране и Азербайджане. Сейчас оно находится под угрозой исчезновения. Дно моря в данное время оголяется со средней скоростью 70 см в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 км. Без разумного вмешательства к концу XXI века уровень Каспия может снизиться еще на 18 метров, а это может привести к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы.

Одним из самых заметных свидетельств кризиса стала массовая гибель редких каспийских тюленей: лишь только за последние два года на разных берегах Каспия было обнаружено около четырёх тысяч туш, что является тревожным сигналом надвигающейся экологической катастрофы.

"Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот упадок. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущееКаспийского региона, — заявил Вадим Ни, юрист по экологическому и климатическому праву, директор Социально-экологического фонда и основатель движения Save the Caspian Sea. — Мы призываем к прозрачности, значимым инвестициям и усилению программ по сохранению биоразнообразия для защиты Каспийского моря, его обитателей и жителей прибрежных областей, пока не стало поздно".

Это движение опирается на глобальную сеть влиятельных партнёров, включая Кейт Уоттерс из Crude Accountability, Галину Чернову из НПО "Глобус" и Татьяну Седову из Инициативы по обеспечению прозрачности добывающих отраслей (EITI). Данные организации привносят важный опыт в области корпоративной ответственности, сохранения биоразнообразия и прозрачности операций.

"Мы намерены объединить международную экспертизу и усилия, чтобы преодолеть этот кризис, — заявила Кейт Уоттерс, исполнительный директор Crude Accountability. — Это борьба за справедливое отношение, ответственность, прозрачность и сохранение одной из самых значимых экосистем на планете".

Во время своего выступления на мероприятии, посвященному запуску Save the Caspian Sea, Галина Чернова, известный эколог и один из ключевых сторонников кампании, подчеркнула глобальное значение данного кризиса:

"Экологический кризис Каспийского моря — это не только региональная проблема, это глобальный кризис. То, что происходит здесь, оказывает влияние на экосистемы, экономики и сообщества далеко за пределами его берегов. Эта кампания не просто о сохранении воды или представителей дикой природы — она о защите культурного наследия и природного баланса нашей планеты. Вместе мы можем изменить ситуацию", - заявила Чернова.

Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы для внедрения устойчивых политик и практик. Это движение сосредоточится на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды. Участники планируют инициировать мероприятия и кампании международного уровня по повышению осведомленности для вовлечения заинтересованных сторон и привлечения внимания к важности защиты Каспийского моря. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерств с НКО и корпорациями для выработки и реализации совместных решений.

Save the Caspian Sea стремится вовлечь миллионы людей по всему миру через глобальную информационную кампанию с использованием хештега #SaveTheCaspian. Через общественную поддержку, движение стремится привлечь внимание лиц, принимающих решения, чтобы они предприняли реальные меры по сохранению критически важной экосистемы Каспийского моря.

Для получения дополнительной информации о движении, возможностях участия или организации интервью с ключевыми фигурами кампании посетите www.savethecaspiansea.com или свяжитесь по адресу: info@savethecaspiansea.com.

О движении "Спасём Каспийское море" (Save the Caspian Sea, SCS) — это международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю. Посредством активной информационной кампании, образовательных инициатив и сотрудничества SCS стремится сохранить уникальную экосистему моря и обеспечить устойчивое будущее для миллионов людей и множества видов птиц и животных. Кампания призывает СМИ поддержать её усилия и посыл, привлекая внимание мировой общественности. Для организации интервью с лидерами кампании или получения материалов о мероприятиях, пожалуйста, свяжитесь с Вадимом Ни и его командой по адресу: info@savethecaspiansea.com.

Ранее сообщалось, что ущерб от гибели тюленей на Каспии оценили в 1,5 миллиарда тенге.