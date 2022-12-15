Для солдат срочной службы объявили "кредитные каникулы"

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Меморандум об отсрочке платежей по кредитам подписали министерство обороны и агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Документ скрепили подписями глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков и председатель агентства Мадина Абылкасымова.

"Инициатива оборонного ведомства даёт возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам предполагается "заморозить" по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями", - говорится в сообщении Минобороны.

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия министерства с агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в АРРФР.

На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности.

В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заёмщика. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.

В министерстве обороны подчеркнули, что меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам срочникам в период прохождения воинской службы.