Для сохранения пород собак тазы и тобет в РК создадут отдельный закон

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В Астане прошло совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов и другим государственным ведомствам поручили внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма управления делами президента РК, сообщает BaigeNews.kzсо ссылкой на сайт управления делами президента.

Разработкой документации займутся специалисты Минэкологии и Минсельхоза, также подготовят проект по обновленному стандарту казахских собак и создадут исследовательский кинологический центр.

Также Минэкологии совместно с Минсельхозом, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновлённого стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

"Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В своё время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить и эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет", – подчеркнул управляющий делами президента Айбек Дадебаев.

В августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил управлению делами президента патронировать сохранность казахских пород собак.