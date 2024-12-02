Для сдерживания цен задействуют продовольственные запасы нового урожая в Казахстане

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в Правительстве рассказал о принимаемых мерах по регулированию ситуации на валютном рынке, передает BaigeNews.kz.

По его словам, у Правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого.

"Благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане 2023 снизилась с 20,3 процентов до 9,8 процентов в году и по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4 процентов. Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение", - сказал Байбазаров.

Он отметил, что для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая.

По его словам, к зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тысяч тонн по 29 видам основных продуктов питания. Как уточнил министр, эти запасы регулярно пополняются с учётом сроков хранения и способны обеспечить потребности страны на несколько месяцев.

Он также добавил, что с приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки.

"Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объёмами продукции и предотвратить ценовые колебания. В рамках деятельности Региональных комиссий проводится анализ роста цен, выявляются непродуктивные посредники и рассматриваются факты превышения торговой надбавки. Деятельность данных комиссий в текущем году усилена за счёт вовлечения контрольно-фискальных и силовых органов (АЗРК, АФМ, КГД МФ)", - сказал Байбазаров.

Он добавил, что все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объёме. Это один из приоритетов работы Правительства.

Ранее глава МНЭ РК сообщил, что согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке принимаются в Казахстане.