Для сдерживания цен задействуют продовольственные запасы нового урожая в Казахстане
С приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры.
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Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в Правительстве рассказал о принимаемых мерах по регулированию ситуации на валютном рынке, передает BaigeNews.kz.
По его словам, у Правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого.
"Благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане 2023 снизилась с 20,3 процентов до 9,8 процентов в году и по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4 процентов.
Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение", - сказал Байбазаров.
Он отметил, что для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая.
По его словам, к зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тысяч тонн по 29 видам основных продуктов питания. Как уточнил министр, эти запасы регулярно пополняются с учётом сроков хранения и способны обеспечить потребности страны на несколько месяцев.
Он также добавил, что с приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки.
"Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объёмами продукции и предотвратить ценовые колебания.
В рамках деятельности Региональных комиссий проводится анализ роста цен, выявляются непродуктивные посредники и рассматриваются факты превышения торговой надбавки. Деятельность данных комиссий в текущем году усилена за счёт вовлечения контрольно-фискальных и силовых органов (АЗРК, АФМ, КГД МФ)", - сказал Байбазаров.
Он добавил, что все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объёме. Это один из приоритетов работы Правительства.
Ранее глава МНЭ РК сообщил, что согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке принимаются в Казахстане.
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