Для работников онлайн-платформ, как Яндекс Такси и Яндекс GO, введут специальный налоговый режим

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Действующая в нашей стране система страхования по пяти социальным рискам сохраняется, но её целевая задача будет изменена. Об этом сообщила Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан.

"В этих целях, вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наёмных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20%, это во-первых. Во-вторых, для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Яндекс GO, будет введен специальный налоговый режим", - заявила министр.

При этом, налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан, добавила она.







