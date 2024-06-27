Для прогресса нации важен честный взгляд на существующие проблемы - президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Для поступательного прогресса нации важен честный взгляд на существующие проблемы и откровенный обмен мнениями. Нам не нужно гнаться за мнимыми победами и иллюзорными достижениями. Нельзя заниматься самообманом и самовосхвалением – это путь к разложению и деградации. В то же время в рамках свободы слова нельзя постоянно нагнетать ситуацию, говорить, что, дескать, в стране ничего не меняется, все плохо. Это ведь неправда. Недостатки есть, но не так уж все плохо. Такой информационный фон не помогает людям, а, напротив, погружает их в депрессию, порождает в обществе апатию", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, позитивные изменения – это во многом рутинная работа, требующая каждодневных усилий, малозаметных со стороны.
"Но эту работу мы будем продолжать, потому что это важнейшая часть нашей государственной стратегии. Мы стремимся к построению Справедливого Казахстана. И это не пустая идеологическая абстракция, а подлинный общенациональный выбор. То, во что мы верим и куда вкладываем свои силы и энергию, то и в итоге становится реальностью", - заключил он.
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