Для привлечения педагогов в Казахстане введут "научно-педагогическую визу"

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Для привлечения в Казахстан грамотных преподавателей введут "научно-педагогическую визу". Ее будут выдавать на 10 лет с правом получения вида на жительство, передает BаigeNews.kz. Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило Правительство РК.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, в рамках образовательной иммиграции планируется ввести упрощенный порядок выдачи десятилетней "научно-педагогической визы" с правом получения вида на жительство, а в рамках бизнес-иммиграции – специальную "инвесторскую визу" с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из предпринимательской деятельности.

Также предусмотрены меры по привлечению в Казахстан лучших иностранных специалистов по дефицитным профессиям и по совершенствованию механизмов регулирования миграции прибывающих кандасов.

По словам премьер-министр Алихана Смаилова, для дополнительного привлечения в экономику страны высококвалифицированных специалистов, инвестиций и современных технологий предусматривается внедрение новых видов виз для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий.

Глава правительства также подчеркнул, что акиматам регионов при формировании квот на привлечение иностранных специалистов нужно обеспечить пребывание дефицитных кадров и усилить контроль за их трудовой деятельностью.