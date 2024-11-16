Для прибыли или для души: какой интерес движет коллекционерами монет

Для Бориса Дауленова коллекционирование монет и купюр стало настоящим увлечением, он занимается этим более 15 лет. Его коллекция включает свыше 300 монет, около 60 купюр и она продолжает расти. Для Бориса его хобби – это возможность прикоснуться к истории. Подробнее о нём он рассказал в интервью корреспоненту BaigeNews.kz.

- Расскажите о вашей коллекции: когда вы начали коллекционировать монеты и купюры и почему это вас заинтересовало?

- Началось всё с того, что один из преподавателей рассказал мне о юбилейных монетах. Он предложил приносить их ему, если найду. Я тогда пришёл домой и рассказал об этом родителям. Родители сказали: "Зачем ты будешь носить монеты преподавателю? Лучше начни собирать их сам". Так я и начал. Сначала коллекционировал советские монеты, потом увидел казахстанские юбилейные монеты и стал собирать их. Со временем моя коллекция стала более серьёзной. Я узнал, что в Шымкенте есть сообщество коллекционеров. Мы начали вместе собирать монеты, занимать очереди в банке, приобретать новинки. Сейчас я собрал все юбилейные монеты Казахстана и постепенно перешёл на казахстанские банкноты. Начал с самых простых – 1 тенге – и постепенно продвигаюсь к более сложным.

- Со скольки лет вы начали коллекционировать?

- Я начал в 15 лет. С тех пор прошло уже около 20 лет.

- Сколько сейчас насчитывает ваша коллекция монет и купюр?

- У меня около 300 казахстанских юбилейных монет и 56-60 купюр.

- Планируете ли вы останавливаться на достигнутом?

- Нет, конечно. У меня в планах другие страны, например, Кыргызстан. Я также собрал часть российских монет, но ещё не все. Нужно закончить и эту коллекцию.

- Чем вам нравится коллекционирование монет и купюр?

- Каждая монета рассказывает свою историю. На них изображают события или личности, и это вызывает интерес. Когда видишь личность на монете, хочется узнать больше: кто это, почему он был увековечен на монете? Начинаешь изучать историю, искать информацию. Например, в Казахстане есть монеты, посвящённые животным из Красной книги, таким как соболь. Можно поинтересоваться, сколько их осталось в Казахстане. Всю историю можно изучать по монетам и банкнотам в Казахстане.

- Что вы можете сказать о казахстанской валюте с экономической точки зрения?

- Казахстанская валюта достаточно сильная. Наши банкноты постоянно обновляют, чтобы улучшить их защиту от подделок. В дизайне тоже происходят изменения.

- Как вам нынешний дизайн банкнот по сравнению с прежними?

- Раньше на банкнотах изображались личности, и это было намного интереснее. Такие банкноты могли служить образовательным материалом: ты видел изображение и сразу узнавал историю личности. Да и они намного красивее были. Сейчас дизайн перешёл к изображениям зданий и монументов, объектов и символов, что, на мой взгляд, менее информативно. Но причина этих изменений, вероятно, в необходимости снизить риски подделок и для модификации банкнот.

- Какие монеты, на ваш взгляд, сейчас стоит собирать, если рассматривать коллекционирование с инвестиционной точки зрения?

- Сейчас у нас спор идёт между коллекционерами и инвесторами. Инвесторы говорят: давайте мы перейдём на коллекционные монеты. У Национального банка есть коллекционные и инвестиционные монеты, которые выпустили специально для инвесторов. Инвесторы могут вкладываться в них, а коллекционеры собирают коллекционные монеты. Мне неинтересны инвестиционные монеты по той причине, что они одинаковые, одного дизайна. А коллекционные – разные. Каждый год выпускают по несколько коллекционных монет, их можно собирать. Среди инвестиционных монет есть "Барс" и "Кобра", а также будущие серии, которые выйдут в серебре и золоте. По ценности они одинаковые. Но если вы купили инвестиционные монеты из драгоценных металлов, вы их также сможете сдать как драгоценный металл в Национальный банк. Он их принимает обратно. А коллекционные сдать уже не получится. Раньше можно было вернуть, но в данный момент коллекционер оставляет их в коллекции.

- Какие финансовые советы вы могли бы дать начинающим коллекционерам?

- Коллекционирование – это, прежде всего, любовь к истории и интерес к стране. Если вас не увлекает история, то вы вряд ли сможете долго заниматься этим делом. Некоторые монеты могут подорожать в тот же день, когда ты купил их у Национального банка. А цена некоторых может оставаться той же, по которой ты их купил. Невозможно предугадать, какая монета может подорожать, а какая может подешеветь.

- Какие монеты из других стран есть в вашей коллекции?

- У меня есть российские коллекционные монеты, а также обычные циркуляционные монеты с различными изображениями, юбилейные с изображением древних городов России. Сейчас переходят на монеты с изображением советские мультики, большинство сейчас интересуется именно такими монетами. Также и у Казахстана вышли монеты со сказками, есть монеты "Бременские музыканты", "Алдар-Косе", "Колобок". Чтобы привлечь детей к коллекционированию, многие стараются начинать со сказок. То есть такие серии привлекают не только взрослых, но и детей.

- Как вы считаете, сейчас больше людей стали увлекаться коллекционированием?

- Да, это увлечение становится всё популярнее. Многие начинают с инвестиционной целью, но потом втягиваются и переходят к полноценному коллекционированию. Часто это становится даже соревнованием, психологически интересно соревноваться. Хочется себе в коллекцию ту или иную монету или купюру.

- Спасибо за интервью.

Фото автора