Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ

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В Казахстане с 2022-2023 учебного года для абитуриентов, поступающих в вузы на IT-специальности, в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ будет включён предмет "Информатика", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев в своём Instagram.

То есть поступающие в вузы по образовательным программам "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" будут сдавать ЕНТ по комбинации "математика-информатика", а не по "математика-физика".

"Во время мартовского ЕНТ в качестве пилота у поступающих на данные направления подготовки была дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика-информатика". Апробация показала соответствующие результаты и доказала, что принимаемое решение, в первую очередь, будет оптимальным для абитуриентов", - написал Руслан Емелбаев.

О других изменениях в ЕНТ читайте здесь.