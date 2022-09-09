open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ
bilimdinews.kz Сегодня, 06:40
118
Фото: bilimdinews.kz

Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ

В Казахстане с 2022-2023 учебного года для абитуриентов, поступающих в вузы на IT-специальности, в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ будет включён предмет "Информатика", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев в своём Instagram.

То есть поступающие в вузы по образовательным программам "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" будут сдавать ЕНТ по комбинации "математика-информатика", а не по "математика-физика".

"Во время мартовского ЕНТ в качестве пилота у поступающих на данные направления подготовки была дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика-информатика". Апробация показала соответствующие результаты и доказала, что принимаемое решение, в первую очередь, будет оптимальным для абитуриентов", - написал Руслан Емелбаев.

О других изменениях в ЕНТ читайте здесь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#ЕНТ #IT #образование #вуз
Сегодня, 06:40
118
Журналист

Рекомендуем

Наверх