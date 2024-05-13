Для пострадавших от паводков жителей СКО начато строительство 200 домов

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о работе по восстановлению жилья, инфраструктуры после паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Всего в регионе было подтоплено 3,8 тыс. домов, из них на сегодня обследовано 1,3 тыс. домов. Единовременную материальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,5 млрд тенге получили около 4 тыс. семей.

"В микрорайоне "Солнечный-2" города Петропавловск будет построено 500 домов по трем утвержденным проектам. Заключен соответствующий меморандум, подведена необходимая инженерная инфраструктура. Так, на средства Фонда "Қазақстан халқына" уже идет строительство 100 домов. Еще 100 домов через Фонд начала строить корпорация "Kazakhmys". Столичный завод "Домостроительный комбинат GLB", специализирующийся на крупнопанельном строительстве, построит 300 жилых домов на средства АО "Kaspi", - говорится в сообщении.

Для покупки жилья жителям СКО составлен пул квартир на основе первичного и вторичного рынков недвижимости. Приобретены первые 7 квартир в Петропавловске, данная работа продолжается.

"В микрорайоне Подгора и поселке Кожевенный проводится ремонт в 26 домах и 7 квартирах. В целом, для проведения ремонтно-восстановительных работ в микрорайонах и селах на сегодня задействовано более 800 рабочих и 400 единиц техники", - отметили в пресс-службе кабмина.

Глава правительства Олжас Бектенов поручил ускорить работу по восстановлению жилья и инфраструктуры пострадавших населенных пунктов, а также принять меры по своевременному и качественному проведению посевной кампании в регионе.