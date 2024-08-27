Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
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МЦРИАП подготовлен проект соответствующих поправок в Правила оказания услуг связи, передаёт BaigeNews.
Услуги сотовой связи планируют оказывать на основании договора об оказании услуг сотовой связи с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).
Также поправками предлагается при подаче заявлений на заключение договора об оказании услуг сотовой связи, на расторжение договора, а также для переноса абонентского номера к другому оператору предоставлять биометрические данные (изображение лица) абонента.
В пояснении к проекту сказано, что в настоящее время операторы связи регистрируют абонентские устройства сотовой связи посредством онлайн сервисов без корректной идентификации абонентов.
Этим пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и совершают преступления финансовом секторе. Для борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 10 сентября.
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