Заблудившихся в степях Мангистау тюленей будут искать с вертолёта. Об этом сообщили в Комитете рыбного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Специалисты местных акиматов и инспекции пытаются вернуть уже найденных животных в естественную среду обитания. Находят нерп вдали от моря уже на протяжении недели. Их встречают в районе месторождений Каражанбас и Каламкас и просто в степи. Поначалу жители региона пытались вернуть тюленей в море своими силами. А когда стало ясно, что ситуация массовая, подключились рыбинспекторы.

6 марта несколько особей уже отпустили в море. Предположительно, молодые тюлени потеряли ориентиры и заблудились из-за плотного покрытия льдами побережья Каспия и буранов. В ближайшие дни в воздух планируют поднять вертолёт. Тюлени могут находиться в степях в труднодоступных районах, и с высоты найти их будет легче.