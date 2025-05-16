Казахстанцев, планирующих перелёты 17 мая, просят иметь при себе оригиналы документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

"Просим вас иметь с собой оригиналы ваших документов для перелётов по Казахстану 17 мая с 00:00 до 8:00. В указанный период будет временно ограничен доступ к порталу eGov.kz и мобильному приложение eGov mobile, включая сервис "Цифровые документы". Пассажиры без оригиналов документов будут не допущены к перелету", - заявили в авиакомпании.