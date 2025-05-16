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Для перелётов по Казахстану вновь требуются оригиналы документов

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baigenews.kz Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: baigenews.kz

Казахстанцев, планирующих перелёты 17 мая, просят иметь при себе оригиналы документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

"Просим вас иметь с собой оригиналы ваших документов для перелётов по Казахстану 17 мая с 00:00 до 8:00. В указанный период будет временно ограничен доступ к порталу eGov.kz и мобильному приложение eGov mobile, включая сервис "Цифровые документы". Пассажиры без оригиналов документов будут не допущены к перелету", - заявили в авиакомпании.

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