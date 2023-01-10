Для ОДКБ альтернативы нет - Тасмагамбетов

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Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили Секретариату организации и членам постоянного совета, передаёт BaigeNews.kz.

"Кандидатура Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова была выдвинута руководством Казахстана и утверждена Решением СКБ ОДКБ 23 ноября 2022 года. Он будет исполнять обязанности до 31 декабря 2025 года", - сказал секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он отметил, что Тасмагамбетов в разные годы занимал различные государственные должности в Республике Казахстан.

"Его богатый опыт как политика и государственного деятеля позволяет быть уверенным в успешной реализации возложенной на него ответственной миссии генерального секретаря ОДКБ. Это придаст новый импульс нашей организации, повысит эффективность её реагирования на современные вызовы и угрозы, а также укрепит роль и место ОДКБ", - подчеркнул Председатель КССБ.

Обращаясь к членам постоянного совета и заместителям генерального секретаря, начальнику объединённого штаба и руководителям подразделений Секретариата ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов сказал, что назначение на пост для него огромная честь и большая ответственность.

"Хочу высказать слова благодарности и признательности главам государств - членов ОДКБ за доверие возглавить рабочую структуру организации. Мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. Не менее сложные задачи стоят перед нашей организацией. Несмотря на все вызовы я глубоко убеждён в том, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать задачи, которые на неё возложены", - сказал Тасмагамбетов.

После состоялась двусторонняя встреча Имангали Тасмагамбетова и Александра Вольфовича. Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсудили текущие вызовы и угрозы в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности.

Отдельное внимание уделено координации усилий по реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в 2023 году.